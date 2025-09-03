Alles zu oe24VIP
Mehrere Verletzte

Berühmte Seilbahn entgleist: Mindestens 15 Tote

03.09.25, 20:25 | Aktualisiert: 03.09.25, 21:46
Beim Unglück einer bei Touristen beliebten Standseilbahn in Lissabon sind mindestens 15 Menschen getötet worden. 

Rund 20 weitere Menschen wurden verletzt, teilten die örtlichen Rettungsdienste am Mittwochabend mit. Die historische Bahn in der portugiesischen Hauptstadt war aus zunächst ungeklärter Ursache entgleist und verunglückt. Fernsehbilder zeigten die schwer beschädigten Waggons, aus denen Rettungskräfte Menschen bargen. 

Ein Augenzeuge sagte gegenüber dem portugiesischen Portal "Sapo": "Der Waggon traf ein Gebäude mit brutaler Kraft und fiel auseinander wie ein Pappkarton. Er schlug mit großer Wucht auf."

Ein weiterer schilderte dem TV-Sender "SIC": "Ich hörte einen lauten Knall und dann die Schreie der Menschen. Die Polizei kam, dann kamen die Krankenwagen und fingen an, die Menschen wegzubringen. Ich sah kein Blut, aber viele Menschen bewegten sich nicht, sie müssen bewusstlos gewesen sein."

Portugals Präsident meldete sich

Auch Portugals Präsident Portugals Marcelo Rebelo de Sousa teilte auf der Website seines Büros mit, dass mehrere Menschen ums Leben gekommen seien. Zudem gebe es zahlreiche Verletzte.

 

Die "Ascensor da Glória" genannte Bahn ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Lissabons und wurde bereits im 19. Jahrhundert in Betrieb genommen. Sie ist bei Einheimischen und Besuchern beliebt, da sie die Unterstadt Baixa mit dem hochgelegenen Stadtviertel Bairro Alto verbindet, das für sein Nachtleben bekannt ist.

