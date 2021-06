Bezos vor zweiter Hochzeit?

Nach Rekordscheidung traut sich Jeff Bezos wohl wieder: XXL-Ring für seine Lauren.

Hoch-Zeit. 2019 kostete ihn die Scheidung von Gattin MacKenzie Scott (51) satte 35,6 Milliarden Dollar. Jetzt traut sich Jeff Bezos (57) wohl ein zweites Mal. Freundin Lauren Sánchez (51), für die er Scott nach 26 Ehejahren verließ, wurde am Montag mit verdächtigem Ring in Los Angeles gesichtet. Ein gelbes Herz im XXL-Format, umrahmt von einem Dutzend Diamanten. Passend auf der linken Hand. Dort, wo der Verlobungsring sitzt.

Trip ins All. Der Zeitpunkt wäre passend: Am 20. Juli schickt sich Bezos mit der Blue-Origin-Rakete selbst ins All. Kein ungefährlicher Trip. Mit Eheversprechen könnte er seine Lauren auch finanziell absichern.