× Biden-Sohn rast 276 km/h und macht Foto davon

Die Skandale um den ''Problem-Sohn'' des US-Präsidenten Joe Biden reißen nicht ab. Jetzt sind Fotos aufgetaucht, die Hunter Biden einmal bei einer irren Raserfahrt und ein anderes Mal mit Crack-Pfeife hinterm Steuer zeigen.

USA. Hunter Biden (53) gilt als schwarzes Schaf der Familie: Immer wieder sorgt der Sohn des US-Präsidenten Joe Biden (80) für negative Schlagzeilen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Biden-Sohn aus einem Sex-Club geflogen war, weil er ''Frauen an den Hintern gegrapscht'' hatte. Jetzt tauchten Fotos auf, die den 53-Jährigen einmal mit einer Crack-Pfeife in der Hand am Steuer zeigen und ein anderes Mal bei einer Raserfahrt mit 276 km/h.

Hunter Bidens berüchtigter Laptop

Die Fotos stammen offenbar von Hunter Bidens berüchtigtem Laptop, den er vor zwei Jahren in einem Reparatur-Laden abgegeben hatte. Die britische "Daily Mail" veröffentlichte nun die Bilder. Auf einem Foto ist zu sehen, wie er am 12. Juni 2018 mit einer Crack-Pfeife in der Hand mit dem Auto durch ein Wohnviertel in Arlington (US-Bundesstaat Virginia) fährt.

Hunter Biden machte ein Foto von sich mit einer Crack-Pfeife am Steuer.

Wenige Wochen später, am 1. August, machte Hunter Biden erneut ein Bild beim Autofahren. Dieses Mal machte er einen Schnappschuss vom Tacho seines Porsches, während er mit einer Geschwindigkeit von 276 km/h (172 mph) auf einem Highway Richtung Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) raste. Laut "Daily Mail"-Bericht war der Präsidenten-Sohn hier auf dem Weg zu einer Party mit Prostituierten.

Die ebenfalls auf dem Computer gespeicherten Textnachrichten belegen, dass Biden sich am 1. August 2018 mit mehreren Prostituierten verabredet hatte und sie zu einem Bad im Whirlpool seines Hotels in Las Vegas einlud.

Fotos von Hunter Bidens Laptop

Immer wieder werden gelangen Fotos von Hunter Bidens Laptop an die Öffentlichkeit. So tauchten etwa schon Aufnahmen des Präsidenten-Sohns mit Crack-Kokain zugedröhnt in einer Badewanne, nackt mit einem "Colt Cobra"-Revolver neben sich auf.

Der 53-jährige Hunter Biden ist inzwischen clean. Allerdings belasten ihn die Folgen seines Drogenkonsums und die Fotos und Dateien auf seinem Laptop weiterhin.