Bier-Preis-Schock: So teuer ist die Oktoberfest-Maß dieses Jahr

Das wird viele nicht freuen, vor allem die Millionen Fans des Münchner Oktoberfests, die auch dieses Jahr wieder auf die Wiesn pilgern.

Dass es die Preise auf dem Oktoberfest in München in sich haben, ist nichts Neues.

Auch dieses Jahr wieder teurer

Doch irgendwann muss doch Schluss sein, würde man meinen. Weit gefehlt! Die Maß Bier wird auch dieses Jahr wieder teurer.

Bier, Hendl und Fahrgeschäfte

Wer auf der Wiesn Spaß haben will, der muss gehörig in die Tasche greifen - und zwar für alles: Bier, Hendl und Fahrgeschäfte. Ein Familienausflug kann da schon mal zu einem unerfreulichen Griff in den Geldbeutel werden.

"Behutsame Preisanpassung"

Dieses Jahr legen die Festwirte noch eins drauf. Der Bierpreis steigt wieder. Um einen Euro wird die Maß teurer und kostet damit stolze 15,80 Euro. Die Verantwortlichen nennen das eine "behutsame Preisanpassung".

"Faire Löhne zahlen"

"Preiserhöhungen sind nie schön, auch wenn es dafür gute Gründe gibt. Zum Beispiel, dass wir Wiesn-Wirte unseren Beschäftigten faire Löhne für ihre Arbeit zahlen wollen", sagte Wiesn-Wirt Christian Schottenhamel.