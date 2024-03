"Bierkrieg" in Deutschland: Es geht ums Millionen-Erbe

Das schwarze Schaf der Familie klagt seine zwei Schwestern. Es geht um Millionen.

Der deutschen Kult-Brauerei Veltins steht ein millionenschwerer Erbstreit bevor. Carl-Clemens Veltins, 61-jähriger Sprössling der Brauerei-Dynastie, hat vergangene Woche Klage gegen seine zwei Schwestern eingereicht.

„Eigentlich hätte mir ein Drittel der Unternehmensanteile zugestanden“, so der 61-Jährige gegenüber der „Bunten“. Seine Mutter habe ihn an seinem 18. Geburtstag aber überredet, das Erbe auszuschlagen. „Ich unterschrieb leicht benebelt und ohne Beratung ein vorbereitetes DIN-A5-Papier“, erzählt er Jahrzehnte später. Jetzt will das schwarze Schaf der Familie seine Millionen erhalten.

Klage gegen Schwestern

„Ich war der Familie gegenüber immer loyal. Ich will ihr nichts Böses, ich will nur mein Recht“, so Veltins zur BILD. „Jetzt musste ich reagieren, damit meine Ansprüche, 30 Jahre nach dem Tod meiner Mutter, nicht verfallen.“

Als Rosemarie Veltins 1994 starb, ging Carl-Clemens leer aus, das Erbe wurde zwischen seinen Schwestern Susanne und Frauke aufgeteilt. Dem einzigen Sohn wurden im Laufe der Jahre rund zwei Millionen Euro ausgezahlt. „Das Geld stammte aus Firmenbeteiligungen, die mir meine Mutter ohne mein Wissen abgekauft hatte“, so der 61-Jährige.

Sollte Carl-Clemens Veltins mit seiner Klage erfolgreich sein, dann müssten seine Schwestern ihm wohl einen dreistelligen Millionenbetrag zahlen. Die Brauerei verzeichnete 2023 einen Umsatz von 441 Millionen Euro.