Bisher 81 Hamas-Geiseln für 180 Palästinenser freigelassen

In der insgesamt fünften Gruppe seien drei Doppelstaatsbürger, die sowohl einen deutschen als auch einen israelischen Pass hätten, sowie jeweils ein Doppelstaatsbürger aus den USA und aus den Niederlanden. Das teilte Majid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Mittwochabend mit.

Zuvor waren laut israelischen Armeeangaben zwei von der Hamas freigelassene russische Geiseln in Israel eingetroffen. Sie seien aufgrund von Bemühungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin freigelassen worden, betonte die Hamas.

10 Israeli and 4 Thai hostages have just been transferred by the @ICRC to Egypt, and are currently on their way to the Kerem Shalom Crossing, where they will be received by Israeli security officials.



The hostages’ families are being updated by IDF representatives.