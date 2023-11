Netanyahu: Das ist sein wahrer Plan für Gaza

Das plant Israel nach der militärischen Offensive in Gaza.

Derzeit ruht die israelische Militäraktion in Gaza. Nach der Freilassung einer weiteren Gruppe von Geiseln gehen die Verhandlungen über eine erneute Verlängerung der am Donnerstag früh endenden Feuerpause im Gaza-Krieg weiter.

Unterdessen spricht Israels Premier Benjamin Netanyahu über die Pläne Israels in Gaza. "Wir haben vereinbart, dass die Frauen und Kinder und die ausländischen Geiseln zuerst freigelassen werden. Nachdem das geschehen ist, werden wir die Kämpfe fortsetzen", sagte Netanyahu dem Sender Welt TV in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Die Hamas habe die schlimmsten Morde verübt und werde das wieder tun, sagte der konservative Regierungschef. "Wir haben überhaupt keine Wahl, als die Hamas zu vernichten", sagte er. Dabei werde Israel weiter alles dafür tun, Zivilisten im Gazastreifen möglichst zu schonen.

Parallelen zu Nazi-Deutschland

Im Interview mit der BILD zieht Netanyahu dann Vergleiche mit Nazi-Deutschland. „Nach dem Sieg über die Hamas müssen wir zwei Dinge tun: Erstens entmilitarisieren wir Gaza und zweitens entradikalisieren wir Gaza.“ Genau dies taten die Alliierten nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland, Österreich oder Japan.

Deutschland wurde durch die „Veränderung der Kultur, der Bildung und des Lernens über die Fehler der Vergangenheit“, ein völlig anderes Land. Dies müsse man nun in Gaza forcieren. „Auch in der arabischen Welt ändern sich Dinge“, so Netanyahu weiter. Die arabischen Bürger Israels haben einen bedeutenden kulturellen Wandel durchgemacht und seien nun in eine moderne liberale Gesellschaft integriert. „Es kann getan werden, aber Sie müssen entscheiden, dass es getan werden muss“, so der Premier.

Vorher muss die Hamas aber noch militärisch besiegt werden. „Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass Gaza nicht zu der schrecklichen Bedrohung wird, die es für Israel vor dem Krieg darstellte“, so Netanyahu.