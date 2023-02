Bluttat an Schule: Kind ersticht Lehrerin während Unterricht

Diese Bluttat schockiert Frankreich. Eine Lehrerin wurde während des Unterrichts von einem Schüler erstochen.

Eine Spanischlehrerin des Gymnasiums Saint-Thomas-d'Aquin in Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ist am Mittwoch, nachdem sie mitten im Unterricht von einem Schüler ihrer Klasse niedergestochen wurde, teilte die Staatsanwaltschaft von Bayonne mit.Der Schüler wurde von der Polizei verhaftet. Der 16-jährige Schüler zog Berichten zufolge ein Messer aus seiner Schultasche, bevor er auf seine Spanischlehrerin einstach. Er wurde kurz darauf verhaftet und ersten Berichten zufolge leidet er unter "psychischen Störungen" und soll "besessen" sein.

Zahlreiche Rettungsdienste und Strafverfolgungsbehörden waren vor Ort und die Schüler wurden gebeten, vorerst in ihrer Klasse zu bleiben, so die Information von France Blue Basque Country. Neben dem Staatsanwalt haben sich auch der Präfekt von Pyrénées-Atlantiques und der Rektor der Akademie von Bordeaux (Gironde) zum Tatort begeben. Die Kriminalpolizei von Bordeaux hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Lehrerin war in den Fünfzigern und starb an einem Herzstillstand, als die Rettungskräfte am Tatort eintrafen, so lokale Medien. Der französische Bildungsminister befindet sich auf dem Weg nach Saint-Jean-de-Luz.