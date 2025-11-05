Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Tuzla Bosnien
© AFP

20 Verletzte

Bosnien: 10 Tote bei Brand in Pflegeheim

05.11.25, 02:04 | Aktualisiert: 05.11.25, 06:29
Teilen

Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Bosnien sind zehn Menschen ums Leben gekommen.  

Rund 20 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte die Einrichtung am Dienstag. Das Feuer brach demnach am Abend in dem Pflegeheim in Tuzla im Nordosten von Bosnien-Herzegowina aus. Aufnahmen von der Unglücksstelle zeigten Rauch aus einer der oberen Stockwerke aufsteigen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Tuzla Bosnien
© AFP

Das Feuer brach um 21.00 Uhr und sei eine Stunde später gelöscht worden, berichtete der Sender Federalna TV auf seiner Webseite. Drei Verletzte würden auf der Intensivstation behandelt. Nach Angaben seitens der Universitätsklinik Tuzla werden sieben Patienten wegen Kohlenmonoxidvergiftungen behandelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden