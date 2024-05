Briten-Boxer (†29) stirbt bei Profi-Debüt

In London ist es zu einem Box-Drama-Tod gekommen. Nach seinem Profi-Debüt starb ein Boxer.

Nach einer Niederlage ist Profi-Boxer Sherif Lawal mit 29 Jahren gestorben.

In der vierten Runde

Er ging in der vierten Runde eines geplanten Sechs-Runden-Kampfes im Mittelgewicht am Sonntag im Harrow Leisure Centre nach einem Schlag seines Gegners Malam Varela (33) auf die Schläfe zu Boden. Danach verlor er das Bewusstsein.

Kampf um sein Leben

Der Ringrichter brach den Kampf sofort ab und Sanitäter schritten ein. Die englische "Sun" zitiert Augenzeugen, die das Drama live mit ansahen: Demnach führten die Ärzte im Ring eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und kämpften rund 20 Minuten um das Leben des Boxers. Danach wurde der Sportler in das nahe gelegene Northwick Park Hospital gebracht. Wenig später wurde er von den Ärzten für tot erklärt.

Verband trauert

Auf X schrieb der englische Box-Verband : "Das British Boxing Board of Control spricht der Familie von Sherifdeen Lawal sein Beileid aus, nachdem er nach seinem Boxkampf am Sonntag auf tragische Weise verstorben ist. Die Gedanken aller am Boxsport in Großbritannien Beteiligten sind in dieser schweren Zeit bei ihnen.“

Seit Anfang 2024 Profi

Lawal boxte seit 2018. Erst Anfang des Jahre setzte er darauf, eine Profikarriere zu starten.