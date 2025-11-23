Brutaler Serienkiller wurde durch Mikropenis überführt

Der „Golden State Killer“ wurde vier Jahrzehnte lang gejagt.

Joseph James DeAngelo Jr. (geb. 1945) gilt als einer der grausamsten Serienvergewaltiger und Serienmörder der US-Geschichte. Der als „Golden State Killer“ und „East Area Rapist“ bekannte Verbrecher ist für mindestens 50 Vergewaltigungen und 13 Morde verantwortlich.

© Getty

Der ehemalige Polizist konnte erst 2018 identifiziert und festgenommen werden – mithilfe von genetischer Genealogie, bei der DNA aus Tatorten mit öffentlich zugänglichen DNA-Datenbanken abgeglichen wurde. 2020 wurde er zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt.

© Getty

Ermittler: „Da ist nichts“

Wie Staatsanwalt Thien Ho jetzt in seinem Buch „The People vs. the Golden State Killer“ enthüllt, konnte der Killer wegen übereinstimmender Aussagen mehrerer Opfer ausgeforscht werden. So haben mehrere Frauen unabhängig voneinander beschrieben, dass der Täter einen extrem kleinen Penis gehabt habe. Laut Bericht war der Penis kleiner als der Durchmesser einer Zehn-Cent-Münze.