Im Norden Frankreichs ist ein 14-Jähriger getötet worden.

Der mutmaßliche Täter, ein 16-Jähriger, habe sich selbst bei der Polizei angezeigt und sei in Gewahrsam genommen worden, verlautete am Samstag aus Polizeikreisen. Die Umstände des Todes des Jugendlichen waren demnach zunächst nicht bekannt. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am Freitagabend in Evreux in der Normandie.