Bub (15) an katholischer Schule erstochen

Gleichaltriger Bursche wurde wegen Mordverdachts festgenommen

In einer Schule im Norden Englands ist ein 15-jähriger Bub erstochen worden. Das Opfer sei trotz der Bemühungen der Rettungsdienste seinen Verletzungen erlegen, sagte die stellvertretende Polizeichefin der Grafschaft South Yorkshire, Lindsey Butterfield, am Montag. Ein ebenfalls 15-jähriger Bursche sei wegen Mordverdachts festgenommen worden.

Der Vorfall ereignete sich an der katholischen Schule All Saints in der Stadt Sheffield. Blumen, Kerzen und Luftballons wurden vor der Schule abgelegt, die wegen der Ermittlungen geschlossen wurde.

Es handelt sich um den jüngsten Fall einer Reihe aufsehenerregender Messerattacken, in Großbritannien. Premierminister Keir Starmer hatte Messerkriminalität als "nationale Krise" bezeichnet. Vergangenen September traten strengere Gesetze gegen Stichwaffen in Kraft.