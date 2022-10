Bub (9) stirbt beim Bullenreiten

Das Kind stürzte von einer Rodeo-Maschine und krachte auf den Boden.

Tragisches Unglück in Spanien: Wie lokale Medien berichten stürzte ein neunjähriges Kind von einer Rodeo-Maschine und knallte auf den Boden. Der Bub erlitt dabei einen Herzstillstand – die Sanitäter konnten ihm nicht mehr helfen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in der Stadt Lobosillo in der Nähe von Murcia. Wie Augenzeugen berichten, konnte sich das nicht gut festhalten und knallte dann auf den Boden. Dabei soll der Bub einen Herzstillstand erlitten haben. Obwohl die Rettungsdienste schnell vor Ort waren, konnten sie das Leben des 9-Jährigen nicht mehr retten. Weitere Details zum Vorfall sind bisher nicht bekannt, die spanische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Immer wieder kommt es beim Bullenreiten zu schweren Unfällen. Erst vergangenes Jahr starb im englischen Sheffield eine junge Frau, nachdem sie von einem Bullen gefallen war.