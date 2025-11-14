Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Welt
Bus crasht in Stockholm in Bushaltestelle – mehrere Tote

Fahrer festgenommen

Bus crasht in Stockholm in Bushaltestelle – mehrere Tote

14.11.25, 16:53
Der Busfahrer sei festgenommen worden, berichteten unter anderem SVT und die Zeitung "Expressen".

Stockholm. Wie die Polizei der schwedischen Hauptstadt mitteilte, wurden mehrere Menschen auf einer viel befahrenen Straße in der Nähe einer Universität im Norden der Stadt von einem Bus erfasst. Sie sprach davon, dass es Verletzte und Tote gebe. Nähere Angaben dazu wollte sie zunächst nicht machen. Angaben zur Zahl der Opfer könnten zunächst nicht gemacht werden, hieß es.

Medienberichten zufolge war ein nicht im Dienst befindlicher Doppeldeckerbus am Nachmittag in eine Bushaltestelle gekracht. Aufnahmen des Rundfunksenders SVT zeigten zahlreiche Rettungs-, Feuerwehr- und Streifenwagen vor Ort. Der Unglücksort liegt in der Nähe der U-Bahnstation Tekniska Högskolan, in deren Nähe sich unter anderem die Königlich-Technische Hochschule KTH befindet. Der Busfahrer sei festgenommen worden, berichteten unter anderem SVT und die Zeitung "Expressen".

