Cannabis-Anbau wird zum Schulfach

Gartenbau-Studierende der Fachhochschule Erfurt in Deutschland erhalten künftig eine besondere Möglichkeit.

Diese dürfen nämlich bald den Anbau von Cannabis erlernen.

Cannabis-Anbau als Schulfach an Fachhochschule

Ab dem kommenden Wintersemester sollen im Studiengang Gärtnerischer Pflanzenbau der Fachhochschule Erfurt neue Kurse angeboten werden, die sich mit der Züchtung und Produktion von Cannabis beschäftigen. Diese Neuerung wurde am Dienstag von der Hochschule bekanntgegeben.

Die Gründe:

Zunehmendes Interesse an Cannabis bei Gartenbau-Studierenden seit einigen Jahren

Hauptsächlich wegen der medizinischen Nutzung von Cannabis

Bisher kaum professionelle Produktion von Cannabis in Deutschland

Mangel an wissenschaftlicher Ausbildung und Forschung in diesem Bereich



Wahlpflichtfach Cannabis: Ein Novum in Deutschland

Besonders bemerkenswert ist die Einführung eines Wahlpflichtfachs Cannabis. Dieses Fach ist deutschlandweit das erste seiner Art und reagiert auf die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland. Mit dieser Gesetzesänderung ist die Nachfrage nach Hanfprodukten deutlich gestiegen.

THC-freier Hanf im Fokus

Die Fachhochschule Erfurt plant, für die Ausbildung und Forschung ausschließlich THC-freien Hanf anzubauen. THC, oder Tetrahydrocannabinol, ist die Substanz, die für die berauschende Wirkung von Cannabis verantwortlich ist.

Genehmigungspflichtige Forschung

Es ist wichtig zu betonen, dass die Forschung an Cannabis in Deutschland genehmigungspflichtig ist. Die Hochschule wird sich also strikt an diese Vorgaben halten müssen, um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.