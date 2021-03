CDU-Politikerin stirbt nach Kollaps im Flugzeug

Die Bundestagsabgeordnete Karin Strenz (CDU), aus Mecklenburg-Vorpommern, ist auf dem Flug von Kuba nach Deutschland gestorben.

CDU-Politikerin Karin Strenz ist auf dem Flug von Kuba Richtung Deutschland gestorben. Sie habe im Flieger das Bewusstsein verloren, wie "Bild" berichtet. Die Crew entschied zu einer Notfall-Landung in Irland. Die Boeing 767-300 setzte am Sonntag um 7.36 Uhr (Ortszeit) auf, wie die Lokalzeitung "The Clare Herald" berichtet. Danach wurde erste Hilfe am Airport geleistet.

Strenz wurde in das Universitätsklinikum der Stadt Limerick. Doch das Leben der 53-Jährigen konnten die Mediziner nicht mehr retten. Derzeit wird davon ausgegangen, dass Strenz ein akutes Herzproblem hatte. Eine Obduktion soll Klarheit schaffen.

Strenz war laut "Bild" nicht dienstlich auf Kuba. Sie war mit ihrem Mann unterwegs.

Bestechungsverdacht

Strenz war zuletzt mit Vorwürfen konfrontiert worden, sie habe Gelder für Lobby-Tätigkeit aus Aserbaidschan entgegengenommen und diese erst nach Ablauf der Anzeige-Frist angezeigt.

Am 30. Januar 2020 hob der Deutsche Bundestag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main die Immunität von Karin Strenz auf.