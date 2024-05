Club auf Mallorca eingestürzt: Das sind die Todesopfer

Bei den vier Todesopfern handelt es sich um zwei deutsche Urlauberinnen (etwa 20 und 30 Jahre alt), einer Spanierin und einem Senegalesen.

Spanien. Am Donnerstagabend ereignete sich das tödliche Unglück auf Mallorca: Die Terrasse des Medusa Beach Clubs an der Playa de Palma stürzte ein und begrub mehrere Menschen unter sich. Mindestens vier Menschen kamen bei der Tragödie ums Leben – 16 weitere Personen wurden verletzt, einige davon schwer, teilte die Polizei der spanischen Urlaubsinsel mit.

Inzwischen gaben die Behörden erste Details zu den Todesopfern bekannt, wie "Mallorca Zeitung" berichtet.

Das sind die Todesopfer

Die Polizei informierte die Öffentlichkeit am Freitag, dass es sich bei zwei Todesopfern um deutsche Touristinnen handeln soll. Eine der Frauen sie etwa 20 Jahre alt, die andere etwa 30 Jahre. Außerdem sei eine 23-jährige Spanierin bei dem Unfall getötet worden. Sie war laut Medienberichten eine Angestellte des Lokals – vermutlich eine Kellnerin. Das vierte Todesopfer soll ein 44 Jahre alter Senegalese sein. Er soll Türsteher der Diskothek "Black Magic" sein, der zufällig in dem Lokal zum Essen war. Abdoulaye D. war laut "Mallorca Zeitung" ein Freund der aus der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Caro und Andreas Robens und trainierte in deren Fitnessstudio "Iron Gym".

Von den 16 Verletzten kämpfen sieben Personen noch um ihr Leben. Die restlichen neun dürften außer Lebensgefahr sein. Das tödliche Unglück geschah direkt am Strand, nur wenige Straßen von den Kultlokalen "Megapark" und "Bierkönig" entfernt. Die Feuerwehr geht nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Traglast einer Terrasse überschritten worden sein könnte, wie "Bild" berichtet.