CNN feuert drei ungeimpfte Mitarbeiter

Nachdem sie ins Büro kamen, wurden die drei Ungeimpften gefeuert.

Der US-amerikanische TV-Sender "CNN" hat drei seiner Mitarbeiter gefeuert, weil sie ungeimpft zur Arbeit kamen. Der US-Konzern erklärt, dass sie damit gegen die Corona-Vorgaben des Unternehmens verstoßen. Die Impfung sei unerlässlich, sobald CNN-Mitarbeiter in der Redaktion oder bei Außeneinsätzen mit Menschen in Kontakt kommen, schrieb CNN-Chef Jeff Zucker am Donnerstag (Ortszeit) an die Belegschaft. "Ganz deutlich: Wir fahren hier eine Null-Toleranz-Politik!", so der Unternehmens-Chef.

Um wem es sich bei den drei gefeuerten Personen handelt, ist nicht bekannt. Der US-TV-Sender äußerte sich nicht näher dazu. Bisher habe CNN in dieser Sache auf Vertrauensbasis agiert – man verlangte zwar von seinen Mitarbeitern eine Corona-Impfung, jedoch ohne einen Nachweis einzufordern. Das könnte sich nach dem Schreiben von Zucker ändern.

In den USA ist es Arbeitgebern rechtlich gestattet, ihre Beschäftigten zu einer Impfung zu verpflichten.