Corona-Patient aus dem Flugzeug gezerrt

Der Passagier erhielt Minuten vor Antritt seiner Reise einen positiven Corona-Test.

Am Mittwochabend erhielt ein Ryanair-Passagier wenige Minuten vor Antritt seiner Reise einen positiven Corona-Test. Anstatt sich umgehend in Quarantäne zu begeben, stieg der Mann am London Stansted Flughafen in seinen Flieger nach Pisa.

Beamte zerren Corona-Patienten aus dem Flieger

Beamte in Schutzanzügen stürmten nur wenige Minuten vor Abflug das Flugzeug und zerrten den Corona-Sünder nach draußen ins Freie. Laut "Mirror" hatte der Passagier die SMS-Nachricht mit dem positiven Testergebnis nicht rechtzeitig gesehen.

Ryanair flight to Pisa. Suspected corona boi on board #Ryanair pic.twitter.com/kBqtYJYOXE August 26, 2020

Unruhe im Flugzeug

Im Flieger brach Unruhe aus. Mehrere Passagiere verlangen Antworten von der Flugbegleiterin, als die Beamten in Schutzanzügen gerade mit dem Corona-Patienten diskutierten. Einige Fluggäste riefen Freunde und Verwandte an. Ein Passagier filmte die dramatische Szene.

"Der Fluggast und sein Begleiter hatten die Gesundheitsvorschriften von Ryanair vollständig eingehalten, sie trugen beide ständig am Flughafen Stansted Masken. Für einen sehr kurzen Zeitraum (weniger als zehn Minuten) saßen sie kurz vor dem Abflug im Flugzeug", hieß es seitens der Fluglinie. Daher habe es nur ein geringes, bis gar kein Risiko gegeben, dass sich das Virus übertrage.

Die beiden Betroffenen hätten zu jeder Zeit eine Maske getragen. Außerdem sei der ganze Bereich um ihre Sitze zusätzlich desinfiziert worden.

Der Ryanair-Flug hob nach einer Verspätung von rund 80 Minuten trotzdem noch in Richtung Italien ab.