Corona: Tausende Briten flüchten nach Frankreich

Alle Zufahrtswege zum Hafen von Dover waren gestern Abend voll mit Fahrzeugen, da hoffnungsvolle Reisende in letzter Minute versuchten, nach Frankreich zu gelangen, bevor das Mitternachtsverbot für Touristen in Kraft trat.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat erklärt, dass jeder, der in die EU einreist, sich einem PCR-Test unterziehen sollte. In Brüssel forderte sie am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der EU auf, die Tests sowohl vor der Ausreise als auch bei der Einreise wieder einzuführen.

Die EU-weite Strategie ist ein Versuch, die Ausbreitung der neuen Omicron-Variante einzudämmen, aber gleichzeitig den Reiseverkehr innerhalb der EU zu schützen. Zwischen den Mitgliedstaaten zeichnen sich tiefe Gräben ab: Griechenland, Italien, Portugal und Irland führen zusätzliche Kontrollen für Reisende aus anderen EU-Ländern ein, berichtet der Telegraph.

Die Briten, die verzweifelt versuchten, das europäische Festland zu erreichen, standen bis spät in die Nacht Schlange, um nach Frankreich einzureisen, bevor das strenge Mitternachtsverbot für alle Touristen verhängt wurde. Auf dramatischen Fotos war zu sehen, wie die Briten gestern Abend reihenweise in den Hafen von Dover einfahren wollten und bis zum letzten Moment warteten, um die Einreise nach Frankreich zu schaffen.

Frankreichs Regierung versucht verzweifelt, eine neue Abriegelung oder strengere Maßnahmen zu vermeiden, die der Wirtschaft schaden und den erwarteten Wahlkampf von Präsident Macron für die Präsidentschaftswahlen im April trüben würden. Um eine weitere Ausbreitung von Covid zu verhindern, schränkte die französische Regierung den Reiseverkehr von und nach Großbritannien ab Mitternacht stark ein, so dass nur noch Personen mit "zwingenden Gründen" einreisen können.

Nach Bekanntgabe der Maßnahme waren Flüge, Züge und Fähren nach Frankreich am Freitag innerhalb weniger Stunden ausverkauft, da die Reisenden verzweifelt versuchten, das Land zu erreichen, bevor das neue Verbot in Kraft trat. Eurostar meldete einen Anstieg der Buchungen, und das Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium gab an, dass vor dem ersten Weihnachtsfeiertag 540 Flüge zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich geplant waren.

Gestern drängten sich hoffnungsvolle Passagiere in der Euston Station in einem Massenexodus, um der Hauptstadt zu entkommen und zu vermeiden, dass sie sich über die Weihnachtszeit selbst isolieren müssen.