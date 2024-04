CSU-Politiker will Bundeswehr-Einsatz prüfen

CSU-Bundestagsabgeordneter Florian Hahn hat die Möglichkeit eines Bundeswehr-Einsatzes ins Gespräch gebracht.

Die Bundesregierung müsse "alle Möglichkeiten einer substantiellen Hilfe und Unterstützung für Israel" prüfen, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion am Sonntag der Mediengruppe Bayern. Dabei müsse "auch militärische Unterstützung eine Option sein". Insbesondere müsse geprüft werden, ob sich die Luftwaffe etwa mit Eurofightern an der Seite von Alliierten am Schutz Israels beteilige.

Die Bundeswehr ist bereits in der Region präsent. Sie ist Teil der internationalen Koalition im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat im Irak und Syrien. Neben der Ausbildung und Beratung irakischer Sicherheitskräfte gehören dazu unter anderem auch die Bereitstellung von Luftbetankungs- und Lufttransportkapazitäten.