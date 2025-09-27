Alles zu oe24VIP
© getty/Symbolbild

Polizei bestätigt

Wieder Alarm: Russen-Drohnen über Militärstützpunkt

27.09.25, 10:56
Teilen

Neue Drohnen-Sichtung in Dänemark: Am Freitagabend schlugen die Behörden Alarm über dem größten Militärstützpunkt des Landes – nur Tage nach Zwischenfällen an Flughäfen. 

Die dänischen Behörden haben am Freitagabend einen Drohnen-Alarm über dem größten Militärstützpunkt des Landes gemeldet. Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie mysteriöser Drohnen-Sichtungen der vergangenen Tage.

Bereits mehrere Zwischenfälle

Erst Anfang der Woche war es am Flughafen Kopenhagen sowie in Aalborg zu Sperrungen gekommen, nachdem dort mutmaßliche Drohnen gesichtet worden waren. Flüge mussten gestrichen oder umgeleitet werden.

Spekulationen um russische Aktivitäten

Die Vorfälle hatten zuletzt brisante Fragen aufgeworfen: Ein russisches Kriegsschiff war während der Drohnen-Angriffe nahe der dänischen Küste entdeckt worden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar. 

Aufbau eines Abwehrsystems 

Die EU will angesichts der Vorfälle den Aufbau eines Abwehrsystems gegen unbemannte Luftfahrzeuge vorantreiben. Am Freitag berieten Vertreter der acht an Russland oder die Ukraine angrenzenden EU-Mitgliedstaaten sowie Dänemark und der Ukraine per Videoschaltung über den sogenannten Drohnenwall.

