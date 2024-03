Darum sind Hunde-Küsse gefährlich

Freut sich ein Hund, schleckt er gerne mal begeistert seinen Besitzer im Gesicht ab. Das kann aber gesundheitliche Folgen haben.

Was zunächst als niedlich erscheint, kann gefährlich werden. Denn Hunde-Schnauzen sind voller Bakterien, Viren und Keime. So kann etwa das Bakterium Capnocytophaga Canimorsus übertragen werden und mit voller Wucht zuschlagen, ohne vorher vom Immunsystem erkannt worden zu sein. So berichtete etwa das "New England Journal of Medicine" 2014 von einem schockierenden Fall, bei der ein Mann nach einer Übertragung mit Schüttelfrost und Schmerzen in Armen und Beinen ins Spital eingeliefert wurde. Dann versagten die Nieren, der Herzmuskel entzündete sich und der Mann starb.

Außerdem kann die Ringelflechte von Hunden übertragen werden. Dabei handelt es sich um einen Hautpilz, der für schuppige, juckende Hautrötungen sorgt. Weiters tragen viele Hunde MRSA-Bakterien in sich, die gegen Antibiotika immun sind. Diese sogenannten Krankenhauskeime sind lebensbedrohlich.

Das Abschlecken durch einen Hund kann Infektionsgefahren bergen. Die Verbreitung lebensbedrohlicher Antibiotikaresistenzen ist dabei aber nicht sehr wahrscheinlich. Trotzdem sollten vor allem Risiko-Gruppen der Zunge ihres Hundes eher aus dem Weg gehen.