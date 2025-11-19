Das gefährlichste Land der Welt erlebt Tourismus-Boom

Jahrzehntelang war Somalia ein Synonym für Terrorismus und Chaos. Doch nun erlebt das krisengebeutelte Land einen Tourismus-Boom.

Viele Urlauber wollen einmal in ihrem Leben den Eiffelturm oder Machu Picchu sehen. Andere wollen lieber in die gefährlichsten Länder der Welt reisen, wie etwa Somalia. Dieses Land erlebt einen regelrechten Tourismus-Boom.

Trotz Reisewarnungen westlicher Regierungen verzeichnete das ostafrikanische Land im Jahr 2024 rund 10.000 Touristen, so "CNN". Das ist ein Anstieg von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Neues E-Visa-System

Die Entwicklung ist überraschend. In Somalia ist die Terrororganisation Al-Shabab noch immer aktiv und verübte Anfang 2025 mehrere tödliche Anschläge in der Hauptstadt Mogadishu. Bei einem dieser Angriffe beschossen sie im April 2025 den Flughafen von Mogadishu mit Raketen. Im August 2024 starben bei einem Anschlag am beliebten Lido Beach über 50 Zivilisten.

Laut dem Reiseportal "Travel and Tour World" führte das Land am 1. September 2025 ein neues elektronisches Visa-System ein. Damit sollen die Einreiseverfahren nach Somalia vereinfacht und mehr Touristen angelockt werden. Mit dem neuen System soll die Bearbeitungszeit von bisher bis zu zehn Tagen deutlich verkürzt werden.

"Die Nachfrage wächst schnell"

Gegenüber "CNN" erklärt James Willcox, Gründer des Abenteuertourismusunternehmens Untamed Borders: "Die Nachfrage wächst schnell. Wir organisierten dieses Jahr rekordverdächtige 13 Gruppenreisen nach Mogadishu, verglichen mit nur zwei im Jahr 2023."

Trotzdem bleibt die Sicherheitslage im Land prekär. Das US-Außenministerium stuft Somalia "Level 4: Do Not Travel" ein. Sie warnen vor "Kriminalität, Terrorismus, Unruhen, Gesundheitsrisiken, Entführungen und Piraterie".

Ein alternatives Reiseziel in der Region

Die gefährliche Lage ignorieren einige Touristen. Sogar Willcox warnt: "Einige Teile Somalias sind unglaublich gefährlich. Es gibt Orte, wo es unglaublich töricht für internationale Personen wäre hinzugehen."

Doch wer in diese Region einmal reisen will, sollte lieber die autonome Region Somaliland besuchen. Es ist eine sichere Alternative für Urlaub. Somaliland funktioniert seit 1991 unabhängig und erkennt Somalias neues E-Visa-System nicht an.