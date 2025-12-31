Alles zu oe24VIP
Luxus pur

Das ist Putins neuer Protz-Palast auf der Krim

31.12.25, 15:55
Kreml-Chef Wladimir Putin hat sich offenbar einen neuen Prunkpalast erbauen lassen - und das ausgerechnet auf der Krim. 

Neue Recherchen des Teams des ermordeten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny (†47) zeigen, dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin offenbar einen neuen Protzpalast erbauen ließ - und das ausgerechnet auf der annektierten Halbinsel Krim. 

Die Villa ist ein Monument des Luxus. Alleine das Haupthaus misst 9.000 Quadratmeter, dazu kommt noch ein zweites Gebäude mit 5.000 Quadratmetern. Hubschrauberlandeplatz, eigenes Pier, private Promenade sind bei dem Luxus-Anwesen selbstverständlich inkludiert. Sogar ein künstlicher Strand mit weißem Sand wurde angelegt. 

 Auch die "königlichen Schlafzimmer" können sich sehen lassen. Das Hauptschlafzimmer, das wohl von Putin genutzt wird, hat satte 240 Quadratmeter. Das Bad dazu kommt auf 50 Quadratmeter, ist also so groß wie so manche kleinere Wohnung. 

Zudem finden sich auf der Anlage modernste Medizingeräte, darunter Ultraschallgeräte, EKG und andere Diagnosesysteme. Sogar Geräte zur Analyse der Kaumuskulatur und der Unterkieferbewegung finden sich laut dem Nawalny-Team in dem Palast.

Die Kosten für den Palast sollen bei rund 107 Millionen Euro liegen. Das Areal gehörte einst dem Ex-Ukraine-Präsidenten Wiktor Janukowitsch. Er setzte sich 2014 nach Russland ab und lebt seither, zumindest Gerüchten zufolge, zurückgezogen im Südwesten Russlands.

