Geladenes Magazin – wieder Waffen-Alarm vor Schule

Alarm in Angern an der March (Bezirk Gänserndorf): Einem Radfahrer ist Freitagfrüh direkt vor einer Volksschule ein geladenes Pistolen-Magazin aus der Tasche gefallen – und das nur wenige Meter von Schulkindern entfernt.

Eine aufmerksame Gemeindemitarbeiterin beobachtete den Vorfall in der Schulgasse und alarmierte sofort die Polizei. Die Einsatzkräfte rückten rasch an, sperrten den Bereich ab und sicherten sowohl Volksschule als auch den angrenzenden Kindergarten.

Laut NÖN mussten die Kinder bis Schulschluss im Gebäude bleiben. Auch danach blieb die Situation angespannt: Um 11 Uhr wurde weiterhin die Bushaltestelle von der Polizei bewacht.

Laut Bürgermeister Robert Meißl (SPÖ) konnte der Verdächtige flüchten – offenbar bereits am Vormittag über die nahe Landesgrenze in die Slowakei, in die Nachbargemeinde Záhorská Ves.

Die Ermittlungen laufen. Ob der Mann tatsächlich eine Waffe bei sich hatte, ist derzeit noch unklar.