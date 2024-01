DAS steckt wirklich hinter Trumps mysteriösen Flecken

Eigenartige Flecken an der rechten Hand von Donald Trump sorgen für wilde Spekulationen. Nun hat das Trump-Lager die Sache aufgeklärt.

Langsam aber sicher nimmt der Wahlkampf in den USA Fahrt auf. Ex-Präsident Donald Trump konnte gerade erst die Vorwahlen in Iowa haushoch gewinnen – nun machen bereits Spekulationen um seinen Gesundheitszustand die Runde.

Anlass sind mysteriöse Flecken auf Trumps Haut: Als der 77-Jährige am Mittwochmorgen beim Verlassen des Trump Towers die rechte Hand zum Gruß hob, waren mehrere knallrote Flecken deutlich sichtbar. Rasch wurde im Netz darüber spekuliert, ob Trump etwa an Gonorrhoe oder Syphilis erkrankt sei oder sich schlichtweg am Selbstbräuner vergriffen habe.

© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU ×

Einfache Erklärung

Das Trump-Lager hat die Sache nun gegenüber dem Portal TMZ aufgeklärt. Demnach habe sich der Ex-Präsident lediglich an einem Stück Papier geschnitten. Das Blut habe sich dann unbemerkt über Trumps Hand verteilt.