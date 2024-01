Sorge um Trump wegen mysteriösen Flecken

Eigenartige Flecken oder Wunden an der rechten Hand von Donald Trump sorgen in den USA für Spekulationen.

Der Gesundheitszustand von US-Präsident Joe Biden sorgt bereits seit längerem für heftige Debatten und ist eine Angriffsfläche des 81-Jährigen, der bei der diesjährigen Wahl erneut antritt. Biden sei senil und nicht mehr fit für das Amt, werfen ihm seine Gegner immer wieder vor. Auch Donald Trump griff seinen Rivalen in dieser Hinsicht immer wieder an – doch nun steht der umstrittene Ex-Präsident selbst im Fokus von Spekulationen um seinen körperlichen Zustand.

Rätsel um rote Flecken

Jüngster Anlass sind mysteriöse Flecken auf Trumps Haut, der selbst schon 77 Jahre alt ist. Als er am Mittwochmorgen beim Verlassen des Trump Towers die rechte Hand zum Gruß hob, waren mehrere knallrote Flecken deutlich sichtbar. Was dahintersteckt, ist bisher ein Rätsel. Doch das war nicht der einzige Vorfall.

Zuletzt sorgte auch Trumps Gang für Getuschel im US-Wahlkampf. So zog er das rechte Bein auffällig hinterher, als er vor dem Iowa-Caucus Pizzaschachteln in ein Feuerwehrhaus trug. Nicht zum ersten Mal wirkte Trump beim Gehen etwas instabil.

Namen verwechselt

Auch beim Reden häufen sich bei Wahlkampfauftritten Patzer: Trump bringt – wie Biden oft vorgeworfen wird – Personen und Ortsnamen durcheinander. Biden verwechselte er etwa einmal mit Barack Obama.

Fakt ist: Neben dem Kampf um die Rückkehr ins Weiße Haus halten Trump aktuell auch mehrere Gerichtsverfahren auf Trab. In vier Strafprozessen gibt es fast hundert Anklagepunkte gegen ihn, es drohen eine Maximalhaftstrafe von 700 Jahren und horrende Strafzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe. Derzeit pendelt Trump zwischen den Gerichten und seinen Wahlkampfauftritten, fast täglich sitzt er im Flieger. Ein Pensum, dass dem 77-Jährigen wohl an die Substanz geht ...