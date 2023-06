Das Todes-Protokoll des Titanic-U-Boots "Titan"

Die fünf Passagiere, die das Wrack der Titanic sehen wollten, starben am Sonntag. In 3.000 Metern Tiefe ist das Mini-U-Boot implodiert.

New York. Gerade einmal knapp 500 Meter vom Bug der Titanic entfernt, wurden die Trümmerteile des Tauchboots Titan entdeckt.

Letzte Hoffnungen, die fünf Männer an Bord lebend zu finden, waren damit am Donnerstagabend endgültig zerschlagen. Schon am Sonntag will die US-Navy ein lautes, ungewöhnliches Geräusch unter Wasser geortet haben – konnte es dem U-Boot aber nicht fix zuordnen. Jetzt deutet alles darauf hin, dass der Rumpf des Boots dem enormen ­Wasserdruck nachgegeben hat und implodiert ist. Manche Fragen sind jetzt endgültig geklärt, viele sind noch immer offen.

Hinterbliebene äußern »tiefe Trauer«

Betroffen. Die Eltern des verstorbenen britisch-pakistanischen Milliardärs Shahzada Dawood, der mit seinem Sohn (19) in der Titan starb, äußern „tiefe Trauer“ und danken „allen Beteiligten für die Rettungsaktion“. Um Hamish Harding trauern seine zwei Söhne und Frau Linda.

10 Fragen zum Meeres-Drama