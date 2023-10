Deutsche Polizei findet zerstückelte Leiche in Wohnung

Die Polizei im deutschen Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) hat zwei Männer festgenommen, die einen Mann getötet und dann zerstückelt haben sollen.

Nach einem Hinweis auf die Straftat seien Beamte am späten Samstagabend zu der angegebenen Wohnung gefahren und hätten dort die Leichenteile entdeckt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer der mutmaßlichen Täter sei sofort festgenommen worden, der zweite habe fliehen können, sich aber am Sonntag gestellt.

Die genaueren Umstände und Motive der Tat sowie die Frage, in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander standen, seien Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die beiden deutschen Tatverdächtigen im Alter von 27 und 28 Jahren seien der Polizei bereits wegen mehrer Rohheitsdelikte bekannt, hieß es.