Deutscher Bundestag beschloss umstrittenes Heizungsgesetz

Weniger Fluggäste in Deutschland Erstmals seit 2002 sind im Rezessionsjahr 2009 weniger Menschen in Deutschland mit dem Flugzeug gereist. Die Passagierzahlen auf deutschen Flughäfen sanken um 4,8 Prozent auf 135 Millionen, wie das deutsche Statistische Bundesamt mitteilte. "Damit waren die prozentualen Verluste höher als nach den Terroranschlägen in den USA", schrieben die Experten. 2002 gab die Zahl um 3,3 Prozent nach.