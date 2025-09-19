Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Politik Deutschland
Flensburg
© X

Hausverbot

Antisemitisches Plakat schockt Deutschland

19.09.25, 12:35
Teilen

Geschäft schreibt auf Plakat: „Juden haben hier Hausverbot!“ 

Ein antisemitisches Plakat in einem Flensburger Geschäft hat in DeutshclandDeutschland für Empörung gesorgt. In einem Trödelladen im Stadtteil Duburg hing ein Zettel mit der Aufschrift: „Juden haben hier Hausverbot! Nichts Persönliches, auch kein Antisemitismus, kann euch nur nicht ausstehen.“

Mehrere Bürger meldeten den Vorfall, woraufhin die Staatsanwaltschaft Flensburg ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung einleitete. Die Formulierung greife die Menschenwürde von Jüdinnen und Juden an und sei geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, so die Begründung.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sprach von „Antisemitismus in Reinform“ und zog Parallelen zu Ausgrenzungsschildern aus der NS-Zeit. Auch Landespolitiker wie Dorit Stenke und Gerhard Ulrich verurteilten den Vorfall als Angriff auf demokratische Grundwerte und forderten konsequentes Handeln.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden