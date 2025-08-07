Alles zu oe24VIP
Brosius-Gersdorf


Paukenschlag

Deutsche Richterkandidatin Brosius-Gersdorf zieht sich zurück

07.08.25, 13:27
Wegen Widerstands von CDU/CSU steht Brosius-Gersdorf  nicht zur Verfügung.

Die von der sozialdemokratischen SPD nominierte Kandidatin für Deutschlands Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, steht für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte die Bonner Kanzlei, die sie vertritt. Brosius-Gersdorf begründete den Schritt mit Widerstand in den Reihen der Fraktion der christdemokratischen Union (CDU/CSU) im Bundestag.

Die Wahl von Brosius-Gersdorf - gemeinsam mit zwei weiteren Nominierten für das höchste deutsche Gericht - war im Juli im Parlament kurzfristig abgesagt worden. Die Union von Kanzler Friedrich Merz regiert Deutschland seit Mai in einer Koalition mit der SPD.

