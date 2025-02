Letzte Umfrage kündigt Wahl-Beben an

Die Regierungsbildung in Deutschland könnte äußerst schwierig werden.

Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland entscheiden am Sonntag über die Zusammensetzung des neuen Bundestages und damit über die politischen Machtverhältnisse in den nächsten vier Jahren. Rund 59 Millionen Wahlberechtigte können von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Nachdem die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im November zerbrochen und Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine Vertrauensfrage im Parlament verloren hatte, wurde die für Herbst geplante Wahl vorgezogen.

Letzte Umfrage

Gerade einmal 24 Stunden vor der Bundestagswahl wurde vom INSA-Institut (für die BILD) die letzte Umfrage veröffentlicht. Demnach kann die Union mit einem klaren Sieg rechnen. Dahinter liegen AfD, SPD und Grüne.

© INSA ×

Spannend wird, welche Kleinpartei über die 5-Prozent-Marke kommt und damit in den Bundestag einzieht. Während die Linke mit 7,5 Prozent relativ entspannt in den Wahl-Sonntag gehen kann, wird es für das BSW und die FPDFDP spannend. Ihnen droht ein Wahl-Debakel.

Wie viele Parteien in den Bundestag kommen, hat auch Auswirkungen auf die Regierungsbildung. Merz strebt eine Zweierkoalition mit SPD oder Grünen an - während CSU-Chef Markus Söder eine Koalition mit den Grünen strikt ablehnt. Sollten mehrere kleine Parteien über die Fünf-Prozent-Hürde kommen, dürfte die Union auf einen dritten Koalitionspartner angewiesen sein.