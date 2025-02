Grüne Wahlwerbung: ARD schmeißt TV-Star aus Programm

Fans der beliebten ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas? mussten sich am Freitagabend um 18 Uhr auf eine Programmänderung einstellen.

Die ursprünglich geplante Ausstrahlung einer neuen Folge mit Schauspieler Wolfgang Stumph (79) und seiner Tochter Stephanie (40) wurde kurzfristig gestrichen. Stattdessen zeigte die ARD eine Episode der Sendung Gefragt, gejagt.

Der Grund: Politische Werbung von Bernhard Hoëcker

Hintergrund der Entscheidung ist ein Social-Media-Spot, in dem Teamkapitän Bernhard Hoëcker öffentlich Unterstützung für die Grünen bekundete. Laut ARD-Regularien dürfen „programmprägende Persönlichkeiten“, die sich aktiv am Wahlkampf beteiligen, in den letzten sechs Wochen vor einer Wahl nicht im Programm auftreten.

Werbung für Linkspartei

Nicht nur Hoëcker ist von dieser Regel betroffen. Bereits vor eineinhalb Wochen wurde Kabarettist und Moderator Max Uthoff (57) aus der ZDF-Sendung Die Anstalt genommen, nachdem er Wahlwerbung für Die Linke gemacht hatte. Das ZDF folgt damit einer ähnlichen Richtlinie wie die ARD.