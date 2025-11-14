Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Politik Deutschland
Merz
© Getty Images

In Südafrika

Merz reist trotz Trump- und Xi-Absage zum G20-Gipfel

14.11.25, 20:50
Teilen

Deutscher Kanzler will auch an EU-AU-Gipfel teilnehmen

Berlin. Trotz der Absagen der Präsidenten der USA und Chinas nimmt der deutsche Kanzler Friedrich Merz am 22. und 23. November am G20-Gipfel in Südafrika teil. "G20 bleibt für Deutschland ein wichtiges multilaterales Format zur Abstimmung mit führenden Industrie- und Schwellenländern", teilte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag mit.

Die deutsche Bundesregierung wolle G20 als "Krisenreaktionsformat" erhalten und auch weiterhin in der G20 an gemeinsamen globalen Lösungen arbeiten. Merz wolle in diesem Zusammenhang wichtige Initiativen wie den G20 'Compact with Africa' stärken. Daneben werde sich die Gelegenheit zu bilateralen Gesprächen ergeben. Der deutsche Bundeskanzler wird von Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil begleitet.

Anschließend reist Merz am 24. November zum Gipfeltreffen der EU mit der Afrikanischen Union in Luanda, der Hauptstadt Angolas. Das Treffen sende ein wichtiges Signal der Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika, teilte die Bundesregierung mit.

Im G20-Format treffen die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industriestaaten weltweit aufeinander. In den vergangenen Jahren wurden die Treffen vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie zunehmende amerikanisch-chinesische Spannungen überschattet.

Trump hatte seine Teilnahme an dem Treffen in Südafrika wegen angeblicher Verfolgung weißer Südafrikaner abgesagt, gegen die die Regierung nichts unternehme. Die südafrikanische Regierung wies die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher des deutschen Außenministeriums sagte auf Nachfrage, dass der Bundesregierung dazu keine Erkenntnisse vorlägen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden