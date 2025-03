Umfrage-Beben: AfD erreicht Rekordwert

Die AfD erreicht ihren "höchsten jemals gemessenen Wert".

Die Rechtsaußen-Partei AfD sorgt für ein Umfrage-Beben in Deutschland. In der aktuellen INSA-Umfrage kommt die AfD auf 23,5 Prozent, wie "Bild" berichtet. "Das ist der höchste jemals im INSA-Meinungstrend für die AfD gemessene Wert", sagt Hermann Binkert, Chef des Meinungsforschungsinstituts gegenüber der Zeitung. Seit der Bundestagswahl holt die AfD immer weiter auf die CDU/CSU auf.

"Da von den 27 Prozent für die CDU/CSU sechs Prozentpunkte von der CSU sind, ist die AfD mit 23,5 Prozent aktuell, wenn man CDU und CSU getrennt betrachtet, sogar 2,5 Prozentpunkte stärker als die CDU mit 21 Prozent", sagt INSA-Chef Binkert.

Das sind die Ergebnisse der Sonntagsfrage

Bei der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA (Umfrage vom 21.-23-4.2025, 2004 Befragte) kommt die Union auf 27 Prozent (minus 2 Prozent) vor der AfD mit 23,5 Prozent (plus 1,5 Prozent). An dritter Stelle folgt die SPD mit 14,5 Prozent (minus 1 Prozent), gefolgt von den Grünen mit 12 Prozent (plus 1 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgen die Linke (10,5 Prozent), dem BSW (4,5 Prozent) und der FDP (3,5 Prozent).

Und: Die Meinungsforscher rechnen sogar damit, dass AfD-Chefin Weidel mit ihrer Partei noch weiter steigen könnte. Binkert sagt: "Die Potenzialanalyse zeigt, dass die AfD ein maximales Wählerpotenzial von 30,5 Prozent hat."