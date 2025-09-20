Umfrage-Beben: AfD überholt erstmals die Union

Umfrage-Klatsche für Kanzler Merz: Die AfD zieht an der Union vorbei.

In Deutschland kommt die Rechtsaußen-Partei AfD (Alternative für Deutschland) in der neuen INSA-Umfrage auf einen neuen Höchstwert in der Wählergunst und überholt erstmals die Union von Kanzler Merz.

Die AfD kommt aktuell auf 26 Prozent und liegt dabei knapp vor CDU/CSU (25 Prozent). Die Sozialdemokraten (SPD) - Koalitionspartner der Union von Kanzler Friedrich Merz - stehen laut der Umfrage bei 15 Prozent, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Grünen liegen ebenso wie die Linke bei 11 Prozent.

"Gesichert rechtsextrem"

Die Alternative für Deutschland (AfD) war im Mai vom deutschen Verfassungsschutz in ihrer Gesamtheit als "gesichert rechtsextrem" eingestuft worden. Bis zum Abschluss eines von der Rechtsaußen-Partei angestrengten Gerichtsverfahrens dagegen behandelt sie der Inlandsgeheimdienst allerdings nur als "rechtsextremen Verdachtsfall". Im Deutschen Bundestag stellt die AfD die größte Oppositionsfraktion.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge.