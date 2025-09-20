"Ausreden-Kanzler": FPÖ attackiert Stocker frontal

Der Kanzler sei ein „Symbol für das Totalversagen dieser Regierung“

Nach dem Ö1-Interview von Christian Stocker am Samstag übt die FPÖ scharfe Kritik am Kanzler. „Anstatt Probleme zu lösen, verschärft Stocker die Krise bei Pensionen, Energie und Sicherheit“, so Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung. „Wenn es brennt, zeigt er mit dem Finger nach Brüssel und schiebt die Verantwortung an die EU ab, anstatt selbst Verantwortung zu übernehmen.“ Stocker sei nichts anderes als ein „Ausreden-Kanzler.“

"Totalversagen"

„Stocker steht sinnbildlich für das ganze Versagen seiner Regierung: Er ist kein Kanzler für die Österreicher, sondern ein Kanzler der Ausreden, der Verantwortungslosigkeit und des EU-Diktats“, so Schnedlitz weiter.

Es sei kein Wunder, dass die Ampel-Koalition die „teuerste und unfähigste, sondern in ihrer kurzen Amtszeit auch die unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten ist.“ Die Freiheitlichen fordern einmal mehr einen Kanzler Kickl. „Nur ein Volkskanzler Herbert Kickl kann diesem schwarz-rot-pinken Spuk ein Ende bereiten und wieder für Wohlstand, Sicherheit und Gerechtigkeit in unserer Heimat sorgen“, so Schnedlitz.