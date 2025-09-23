Umfrage-Hammer: Rekord-Hoch für AfD

Die AfD legt in einer aktuellen Umfrage um zwei Prozentpunkte zu, während die Union bei 25 Prozent stagniert.

Deutschland. Es ist ein Umfrage-Schock für die schwarz-rote Bundesregierung: In der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL lässt die AfD die Union (CDU/CSU) hinter sich. Die Partei, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, würde der Umfrage zufolge auf 27 Prozent der Stimmen kommen – das ist ein Allzeithoch für die AfD. Die Union kommt demnach auf 25 Prozent und landet auf Platz zwei. Die SPD bleibt mit 13 Prozent drittstärkste Kraft. Es folgen Grüne und Linke mit jeweils elf Prozent. BSW und FDP wären nicht im Bundestag vertreten.

Das Ergebnis der Forsa-Sonntagsfrage im Auftrag von RTL:

AfD: 27 Prozent (+2%)

CDU/CSU: 25 Prozent (+/-0%)

SPD: 13 Prozent (-1%)

Grüne: 11 Prozent (-1%)

Linke: 11 Prozent (+/-0%)

BSW: 4 Prozent (+/-0%)

FDP: 3 Prozent (+/-0%)

Sonstige: 6 Prozent (+/-0%)

Auch für Bundeskanzler Merz geht es in Umfrage bergab

Laut Umfrage sind nur noch 28 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) zufrieden. Das ist der für ihn schlechteste jemals von Forsa gemessene Wert. 70 Prozent sind unzufrieden mit seiner Performance.

Immerhin: In der Frage um die politische Kompetenz liegen CDU und CSU laut RTL/ntv-Trendbarometer noch vor den politischen Mitbewerbern. 19 Prozent glauben, dass die Union mit den Problemen in Deutschland am besten fertig wird. Die AfD kommt hier auf 13 Prozent. Fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) glaubt, dass keine Partei dazu in der Lage sei.