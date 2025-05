Koalitionsvertrag unterzeichnet: Neue Regierung in Deutschland fix

Zehn Wochen nach der Bundestagswahl in Deutschland ist am Montag die fünfte schwarz-rote Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik besiegelt.

Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD haben in Berlin ihren Koalitionsvertrag mit dem Titel "Verantwortung für Deutschland" unterzeichnet. Der designierte Regierungschef Friedrich Merz(CDU) versprach den Bürgerinnen und Bürgern eine Wende zum Positiven versprochen. Merz' Wahl soll morgen erfolgen. Im Fall seiner Wahl an diesem Dienstag im Bundestag und einer Bestätigung des Kabinetts werde das Land eine Regierung bekommen, die entschlossen sei, Deutschland mit Reformen und Investitionen nach vorne zu bringen, sagte der CDU-Vorsitzende kurz vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags der künftigen Regierung mit dem Titel "Verantwortung für Deutschland" in Berlin. Merz ergänzte: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns gelingt, ab morgen unser Land kraftvoll, planvoll, vertrauensvoll zu regieren." Die Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und SPD zeuge "von diesem Willen, ernsthaft, konzentriert, problembewusst an die Arbeit zu gehen", sagte Merz. Die Regierungsmannschaft sei entschlossen "genau diesen Plan jetzt konzentriert umzusetzen und die Dinge in Deutschland zum Guten zu wenden".