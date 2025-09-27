Alles zu oe24VIP
Oktoberfest
© GettyImages

Lebensretter

Wiesn-Held rettet Oma aus der Isar

27.09.25, 21:23
Ein Wiesn-Besucher aus London hat eine 86 Jahre alte Frau vermutlich vor dem Ertrinken in der Isar in München gerettet.

Das teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Die Seniorin habe wegen einer Sehbehinderung den Abhang in den Isarkanal nicht gesehen und sei hinabgestürzt. Im Wasser habe sie sich noch an einem Ast festhalten können.

Der junge Engländer, dessen Hotel in der Nähe sei, habe die Gefahr bemerkt. Er sei couragiert ins Wasser gesprungen und habe die Frau gesichert. Gemeinsam mit der zeitnah eintreffenden Feuerwehr und der Polizei habe er sie aus dem Wasser gezogen. Die 86-Jährige kam in ein Krankenhaus.

