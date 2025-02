Deutschland-Wahl - Meloni telefonierte mit Merz

Italienische Regierungschefin will Kooperation in Sachen Wettbewerbsfähigkeit Europas und Migration stärken

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat nach der Wahl in Deutschland am Montag ein Telefongespräch mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz geführt. Dabei gratulierte sie Merz zum Wahlsieg und bekräftigte ihren Wunsch, die "bereits ausgezeichneten bilateralen Beziehungen zwischen Italien und Deutschland weiter zu stärken", teilte Melonis Büro in einer Presseaussendung am Montagabend mit.

"Meloni bekundete ihre Bereitschaft, ab sofort eng zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit zu stärken, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu fördern und die zahlreichen gemeinsamen Herausforderungen zu bewältigen, angefangen bei der Bekämpfung der irregulären Einwanderung", hieß es im Text.

Der italienische Vizepremier und Chef der Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, hatte bereits am Sonntagabend das Ergebnis der deutschen Wahl begrüßt, insbesondere das starke Abschneiden der rechtspopulistischen AfD. "Der Wandel gewinnt auch in Deutschland! Die AfD verdoppelt ihre Stimmen, trotz der Angriffe und Lügen der Linken." Salvini weiter: "Stopp der illegalen Einwanderung und dem islamischen Fanatismus, Schluss mit dem Ökowahnsinn!", schrieb er auf der Onlineplattform X. "Frieden und Arbeit sollen den Vorrang haben, Europa muss radikal verändert werden. Bravo Alice Weidel, weiter so!"