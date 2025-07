Feuer außer Kontrolle +++ 250 Hektar Wald brennen: Katastrophenalarm ausgelöst

Es wurde der Katastrophenfall ausgerufen. 250 Hektar Wald brennen. Das Feuer ist laut Medienberichten völlig außer Kontrolle.

Über 200 Einsatzkräfte, ein Polizeihubschrauber und schweres Gerät sind vor Ort im Einsatz. Der Brand tobt im deutschen Thüringen, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Viele Glutnester

Für die Einsatzkräfte ist es eine besondere Herausforderung, weil es zahlreiche Glutnester gibt, wie die deutsche "Bild" berichtet. Angefangen hat alles mit einem kleineren Brand von rund 10 Hektar, der sich dann aber schnell ausweitete. Der starke Wind vor Ort hat den Flammenteppich sich schnell ausbreiten lassen.

Die Bilder vom Einsatz:

Löscharbeiten dauern

Die Feuerwehr geht schon jetzt davon aus, dass der Brand nicht in wenigen Stunden in den Griff zu bekommen sein wird und der Einsatz wohl bis in die Nachtstunden andauern wird.

Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurden auch Spezialfahrzeuge und schweres Gerät des Thüringenforsts eingesetzt. Zudem sind Feuerwehren aus benachbarten Regionen angefordert worden, um die örtlichen Einsatzkräfte zu entlasten.

Hitze-Welle erschüttert Europa

Wie Österreich ist auch Deutschland von einer Hitzewelle geplagt. Die Temperaturen sind extrem hoch und es ist mangels Regen sehr trocken.