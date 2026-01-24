Alles zu oe24VIP
Drama in Berlin

17-Jähriger stirbt auf U-Bahnhof an Stromschlag

24.01.26, 09:02
Jugendlicher wollte heruntergefallene E-Zigarette aus Gleisbett holen 

Ein Jugendlicher hat in einem Berliner U-Bahnhof einen tödlichen Stromschlag erlitten, als er seine heruntergefallene E-Zigarette aus dem Gleisbett holen wollte. Nach Polizeiangaben hatte der 17-Jährige zu einer feiernden Gruppe im Bahnhof Deutsche Oper gehört und versucht, sich seine unter einen stehenden Zug gefallene Vape wiederzuholen. Dabei kam er an die Schiene und erlitt den fatalen Stromstoß. Der Jugendliche starb noch an Ort und Stelle.

Einem Polizeisprecher zufolge werden in U-Bahnhöfen wie der Deutschen Oper neben Bahnen mitunter auch Züge vorübergehend abgestellt. Demnach wären die Schienen aber auch ohne den auf dem Gleis stehenden Zug unter Strom gestanden. Ein Stromschlag durch Berühren der Schiene sei in solchen Fällen immer möglich.

