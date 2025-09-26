Auf der Wiesn: Frau während Livestream von Mann belästigt

Die Streamerin Kunshikitty wird während ihres Livestreams auf dem Oktoberfest von einem fremden Mann belästigt.

Jedes Jahr kommt es immer wieder zu entsetzlichen Vorfällen von Belästigungen oder gar schlimmeren auf dem Oktoberfest. Auch am Montagabend kam es zu so einem Vorfall.

Die Streamerin Kunshikitty war auf dem Oktoberfest und übertrug ihren Aufenthalt auf der Video-Plattform Twitch. Auf X postete ein Nutzer den Videoausschnitt mit dem Vorfall und schreibt dazu: "man schämt sich so krass [sic], wenn man sowas sieht".

Verstörender Fall

Ein augenscheinlich betrunkener Mann näherte sich von vorne vor laufender Kamera der Frau. Er versucht, Körperkontakt herzustellen und konfrontiert sie mit völlig verstörenden, sexuell aufdringlichen Aussagen.

Die Streamerin war sichtlich irritiert und versuchte, ihn von sich wegzuschieben und weiterzugehen. Sie wies den Mann hin: "du weißt, dass da eine Kamera ist". Er war unbeeindruckt. Dafür wollte der Mann wissen, was sie an diesem Abend noch vorhat.

"Wir gehen jetzt"

Er fragte Kunshikitty, ob sie mit ihm zur After-Wiesen kommen wolle. Die Streamerin wollte davon nix wissen und sagte: "Wir gehen jetzt". Zur Rettung eilte eine andere Besucherin und fragte, ob alles in Ordnung sei, wonach das Video endete.

Wie "IPPEN.MEDIA" berichtet, liegt das Video bei der Polizei München vor. Die Polizei habe die Ermittlungen hinsichtlich sexueller Belästigung begonnen. Der Polizeisprecher appelliert an die Wiesen-Besucher: "Personen, die belästigt oder bedrängt werden, sollen schon in den geringsten Fällen die 110 wählen. Wir haben keinen Platz für solche Vorfälle und werden jedem Verstoß nachgehen."