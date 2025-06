Auto kracht bei Stuntshow in Zuschauer - Kinder unter Verletzten

Das Fahrzeug überschlug sich bei einem Stunt mehrfach und geriet in den angrenzenden Zuschauerbereich.

Deutschland. Bei einer Stuntshow am Pfingstmontag in Leinfelden-Echterdingen (Baden-Württemberg) kam es zu einem Unfall, bei dem fünf Menschen leicht verletzt wurden – darunter zwei Kinder. Ein 21-jähriger Fahrer sollte auf dem Parkplatz eines Baumarktes einen geplanten Überschlag mit einem Stuntwagen durchführen. Laut "Focus" überschlug sich das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache jedoch mehrfach und geriet in den angrenzenden Zuschauerbereich.

Dabei wurden drei Erwachsene und zwei Kinder von dem Auto sowie weggeschleuderten Gittern verletzt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Auch ein Sicherungsfahrzeug konnte den Unfall nicht verhindern. Die Verletzten wurden teilweise ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hatte zunächst von sieben Verletzten gesprochen, korrigierte die Zahl später aber auf fünf. Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.