Auto rast in Menschen-Menge: Mehrere Verletzte

In der Stuttgarter Innenstadt ist nach Angaben der Polizei ein Auto in eine Personengruppe gefahren.

Laut der Feuerwehr, die im Einsatz ist, gibt es mehrere Schwerverletzte.

Täter wurde festgenommen

Der Fahrer sei festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Die Polizei in Stuttgart schriebt: "Im Bereich #Olgaeck ist offenbar ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Es soll mehrere Verletzte geben. Wir sind mit starken Kräften vor Ort und informieren hier, sobald weitere Informationen vorliegen."

Weitere Verletzte befürchtet

Die Anzahl der Verletzten ist bis dato noch unklar, es wird befürchtet, dass noch mehrere Verletzte dazukommen könnten. "Es kann aber sein, dass es noch mehr werden. Vor Ort laufen die ganzen Rettungsmaßnahmen und Vernehmungen, da müssen wir erstmal Herr der Lage werden", so die Einsatzkräfte gegenüber dem "Focus".

Das Tat-Auto

Die Polizei sei "mit starken Kräften" vor Ort, heißt es. Das mögliche Tat-Auto ist eine Mercedes-G-Klasse. Laut Augenzeugen-Berichten soll auch eine Frau mit Kinderwagen von dem schweren SUV erfasst worden sein. Die Polizeisprecherin sagte der deutschen "Bild": „Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen.“

Der Vorfall ereignete sich an der oberirdischen U-Bahn-Haltestelle Olgaeck. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei befanden sich in dem weiträumig abgesperrten Bereich. Zeugen würden verhört, sagte die Polizeisprecherin. Unfallspezialisten schauen sich demnach den Ort genau an.

Auch Bahnen stehen still

Laut der Polizeisprecherin fahren auch die Bahnen nicht mehr. Die Haltestelle liegt mittig, auf dieser Seite führt die Straße stadtauswärts, auf der anderen Seite stadteinwärts. Auf dem Boden in dem abgesperrten Bereich unmittelbar vor dem dunklen Fahrzeug - laut Polizei eine Mercedes-G-Klasse - lagen Decken unter anderem Plastikhandschuhe, und mehrere Plastiksackerln