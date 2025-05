Seit vier Wochen: Star-Koch Schuhbeck wieder frei

Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung von 2,3 Mio. Euro zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt.

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, ist er allerdings seit rund 4 Wochen wieder auf freiem Fuß. Schuhbeck wurde in München in der Nähe seiner Wohnung am Platz gesichtet. Die deutsche Zeitung spricht von einem Promi-Bonus für Schuhbeck.

Neuer Ärger droht

Doch Schuhbeck steht bald wieder Ärger ins Haus. Seine Anwälte erklärten dazu kürzlich: "Seit der neuen Anklage gegen Herrn Schuhbeck ist es für ihn massiv schlechter geworden. Im Juni beginnt ein neues Verfahren mit offenem Ende, deshalb ist an Annehmlichkeiten wie Hafturlaub nicht zu denken.“

Wider vor Gericht

Hintergrund: Ende Juni steht er wieder vor Gericht. Schuhbeck wird mit drei Vorwürfen konfrontiert: Insolvenzverschleppung, des Betruges (Coronahilfen) und des Veruntreuens von Arbeitsentgelt. Wird der Star-Koch verurteilt, drohen ihm bis zu 5 Jahre Haft.